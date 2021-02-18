В Испании десятки человек задержаны за поддержку рэпера, раскритиковавшего королевскую семью
Митингующие строили баррикады, поджигали мусорные баки и забрасывали полицейских битыми кирпичами и яйцами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Испании в ходе беспорядков задержаны десятки человек, выступающих в поддержку рэпера Пабла Хаселя, приговоренного к двум годам лишения свободы за критику короля и его семьи.
На улицы Мадрида и Барселоны вышли тысячи людей, скандируя имя музыканта. Сначала протестующие подошли к тюрьме, где музыкант отбывает наказание, а затем мирное шествие переросло в столкновения с правоохранителями.
Митингующие строили баррикады, поджигали мусорные баки и забрасывали полицейских битыми кирпичами и яйцами. Для подавления акции против участников применили дубинки и резиновые пули.
По предварительным данным, есть несколько пострадавших.