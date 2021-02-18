Названы самые популярные направления у самозанятых россиян

В России за год число самозанятых в сфере продаж контента выросло в девять раз, в сфере красоты - в восемь раз.

Количество самозанятых, предоставляющих консультации, увеличилось в семь раз. Те, кто занимается клинингом и мелким ремонтом - в шесть раз. Замыкают топ предоставляющие услуги репетиторства - их стало больше в пять раз, а в сферах онлайн-продаж одежды и обуви - в четыре раза. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты также зафиксировали рост оборота и числа платежей самозанятых в 2020 году. Например, в сфере консультационных услуг обороты платежей выросли в 11,3 раза, а их количество - в 18 раз. В категории персональных услуг (фотосъемка, визаж, услуги по дизайну, полиграфии и так далее) - в 7,7 и 3,6 раза соответственно. Самым популярным средством оплаты остаются банковские карты.





