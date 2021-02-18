В Амурской области из-за схода вагонов с углем начались задержки пассажирских поездов

В Амурской области задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования из-за схода с рельсов вагонов с углем. Об этом говорится в сообщении на сайте Забайкальской железной дороги.

В частности, изменения произошли в расписании поездов Владивосток - Москва, Владивосток – Омск, Самара – Владивосток, а также Тында – Хабаровск.

«В вагонах задержанных поездов следят за температурой, для пассажиров организовано дополнительное питание», - уточняется в сообщении.

Более 20 вагонов с углем сошли с рельс на станции Ангарич 17 февраля. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для ликвидации последствий к месту направлены восстановительные поезда.