В Амурской области из-за схода вагонов с углем начались задержки пассажирских поездов
По информации ЗабЖД, для пассажиров задержанных составов организовано дополнительное питание.
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В Амурской области задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования из-за схода с рельсов вагонов с углем. Об этом говорится в сообщении на сайте Забайкальской железной дороги.
В частности, изменения произошли в расписании поездов Владивосток - Москва, Владивосток – Омск, Самара – Владивосток, а также Тында – Хабаровск.
«В вагонах задержанных поездов следят за температурой, для пассажиров организовано дополнительное питание», - уточняется в сообщении.
Более 20 вагонов с углем сошли с рельс на станции Ангарич 17 февраля. Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для ликвидации последствий к месту направлены восстановительные поезда.