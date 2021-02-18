Грейдер с водителем пропал во время снежной бури на Сахалине

В Смирныховском районе на Сахалине во время расчистки дороги во время метели пропал грейдер с водителем.

Поисковая операция длится уже двое суток беспрерывно, несмотря на продолжающуюся метель. В настоящий момент не удалось обнаружить никаких следов водителя или техники. К поискам привлекли вертолет.

Грейдер направили на расчистку снежных завалов еще во вторник, 16 февраля. Связь с водителем пропала после того, как в районе сошло несколько лавин. Спасатели уже пробили 10 километров трассы сквозь трехметровые сугробы и планируют расчистить еще 12 километров пути.