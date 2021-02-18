Москвичей на праздниках ожидает «барическая пила»

В Москве и Подмосковье в праздничные дни ожидается «барическая пила» - резкие скачки атмосферного давления.

К концу недели столбики термометров в ночные часы опустятся до минус 30, что на десять градусов ниже нормы, а днем поднимутся до -5. Во вторник, 23 февраля, температура снова пойдет на понижение.

По данным метеорологов, ежедневно показания барометров будут меняться на 10 миллиметров ртутного столба. Метеозависимые люди и те, кто имеют проблемы с давлением, могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Сегодня, 18 февраля, в столице ожидается снег. На дорогах будет много уборочной техники, поэтому Дептранс рекомендует жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.