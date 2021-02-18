В стране и мире Врач рассказала, как тяжесть COVID-19 зависит от группы крови Алена Миронова Сложнее всего течение болезни протекает у людей с IV группой, отметила эксперт. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Среди заболевших коронавирусом меньше всего людей с I группой крови. Об этом заявила врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович. «Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови», — передает агентство «Прайм» слова врача. Сложнее всего течение болезни протекает у людей с IV группой, отметила Кулинкович. Ранее ученые выяснили, почему некоторые люди не восприимчивы к коронавирусу. По словам исследователей, реакция иммунной системы человека на коронавирус во многом зависит от его истории общения с другими вирусами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика