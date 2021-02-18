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После снежного шторма в Техасе остаются без электричества более 2,5 миллиона человек

Валентина Пескова
05:54 18.02.2021
Пока ремонтные бригады пытаются восстановить энергосети, в магазинах уже начались перебои с продуктами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Техасе более двух с половиной миллионов человек все еще остаются без электроэнергии после снежного шторма. Несмотря на то, что буран уже утих, плохие погодные условия сохраняются: в нескольких городах ударили непривычные для жителей этого южного штата сильные морозы.

Пока бригады ремонтных рабочих пытаются восстановить энергоснабжение, в штате уже начались перебои с продуктами. Из-за отсутствия света многие супермаркеты попросту закрыты. В остальных можно видеть только полупустые полки.

Однако перед магазинами - все равно огромные очереди. Жители штурмуют прилавки, чтобы запастись продуктами впрок. Американцы приезжают семьями, поскольку из-за дефицита в одни руки отпускают не более 15 наименований товаров.

Снежная буря, которую американские СМИ уже назвали беспрецедентной, затронула 25 штатов. В семи штатах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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