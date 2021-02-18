Полицейский на ходу запрыгнул в фуру, чтобы остановить угонщика в Канске

Под Красноярском полицейским пришлось на ходу запрыгивать в кабину грузовика, чтобы задержать нарушителя. В городе Канске угнали фуру с пиломатериалами.

Полицейские быстро нашли машину, однако водитель не реагировал на требования остановиться. Задержать угонщика удалось с трудом. Гонялись за ним по всему городу. Уже в отделении 28-летний, ранее судимый за аналогичное преступление, местный житель пояснил, что не смог удержаться, когда увидел заведенный грузовик без водителя в салоне.

Ранее в Италии угонщики анонимно вернули владелице автомобиль, узнав, что она смертельно больна. В салоне машины обнаружилось письмо с извинениями. О болезни женщины рассказала в Сети ее дочь, попросив вернуть средство передвижения со специальным пандусом и ручным управлением.