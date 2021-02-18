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В Атлантик-Сити снесли отель-казино «Трамп-Плаза»

Валентина Пескова
05:37 18.02.2021
Почти 40-этажное здание сложилось всего за 30 секунд, как карточный домик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В штате Нью-Джерси, в городе Атлантик Сити с помощью направленного взрыва снесли 39-этажное казино «Трамп-Плаза». Понадобилось всего 30 секунд, чтобы здание сложилось, буквально, как карточный домик.

Городские власти сначала хотели устроить из сноса популярного казино настоящее шоу и даже разыграть на аукционе право нажать на кнопку «уничтожение». Однако в целях безопасности от идеи пришлось отказаться, хотя зрителей у здания собралось все же немало.

За возможность поближе увидеть, как рушится часть империи Трампа они заплатили всего по 10 долларов. Хотя с бывшим президентом США Дональдом Трампом данное решение не связано - казино закрыли еще в 2014 году, тогда же и решили снести, пишет Forbes.

Cам Дональд Трамп отказался от казино еще семь лет назад. Заведение работало в Атлантик-Сити на протяжении 30 лет, но потом обанкротилось. Отель и казино «Трамп-Плаза» было открыто в 1984 году и много раз становилось ареной для громких боксерских поединков, передает NBC News.

В нем всегда останавливались и приезжали посмотреть на состязания многие знаменитости мировой величины - Мадонна и Шон Пенн, Мохаммед Али, Барбра Стрейзанд, Опра Уинфри, Джек Николсон, Уоррен Битти, Мик Джаггер, Кит Ричардс и другие.

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