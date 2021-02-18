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Главное, что внутри: врач рассказала, о чем говорит цвет яичного желтка

Анна Берестовая
05:26 18.02.2021
Действительно важной является уверенность том, что в составе яиц отсутствуют вредные вещества.
Главное, что внутри: врач рассказала, о чем говорит цвет яичного желтка
© Фото: pixabay.com
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Врач-диетолог, терапевт «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева рассказала на что, вопреки частым заблуждениям, в действительности нужно смотреть при выборе куриных яиц, а на что можно не обращать внимания. Так, по ее словам, яркость желтка определяется не пользой продукта, а составом корма птиц.

Цвет желтка, который нередко считают показателем качества яиц, зависит от количества антиоксидантов каротиноидов, которых может быть много в кормовых добавках или самой пище куриц (к примеру - в кукурузе). Не влияет на товар и цвет скорлупы.

Специалист указала, что действительно важной является уверенность том, что в составе яиц отсутствуют вредные вещества.

«Есть так называемые органические яйца от фермеров, но у нас нет никаких ни сертификационных, ни законодательных документов на этот счет», - цитирует Прунцеву радио Sputnik.

Такие яйца не стоит употреблять в сыром виде, тогда как в соответствующих ГОСТу яйцах не должно содержаться опасных для здоровья элементов. Также эксперт посоветовала мыть яйца сразу перед готовкой, так как контакт с водой сокращает срок хранения продукта.

Ранее российские производители сообщили, что в скором времени может произойти повышение цен на яйца и курицу. Торговые сети уведомили Минпромторг, что птицеводческие хозяйства запросили повышение отпускной стоимости товаров на 10%.

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