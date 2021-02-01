В Роструде напомнили о 3-дневной и 6-дневной рабочих неделях в феврале

В феврале у россиян появятся дополнительные выходные дни. Как сообщили в Роструде, на последней неделе месяца граждане РФ будут работать только три дня. Однако на неделе до нее у сотрудников различных предприятий будет сразу шесть рабочих дней.

Такой необычный график связан с тем, что при переносе выходного субботнего дня 20 февраля на понедельник следующей рабочей недели праздник 23 февраля сократит ее до трех дней (с 24 по 26 февраля).

«Отдыхать будем с 21 по 23 февраля», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Единственная в этом году длинная шестидневная неделя ждет россиян с 15 по 20 февраля. Всего в текущем году у граждан РФ будет семь коротких рабочих недель, включая последнюю, которая завершится 30 декабря.