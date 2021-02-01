Ультраполярное вторжение с суровыми морозами ждет европейскую часть России

Настоящая суровая зима снова возвращается на европейскую территорию России. Согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание начнется уже через пару дней.

Ультраполярное вторжение из акватории Карского моря к концу недели опустит столбики термометров до 20 градусов ниже нуля. Такой будет температура в ночное время. Днем следует ожидать около -15 градусов. Как отмечают эксперты, морозы придут надолго - холодной будет вся первая половина февраля. Потепление начнется лишь во второй половине месяца.

В другой части России - на Камчатке и Чукотке - февраль обещает быть очень снежным. В Анадыре, например, уже объявили штормовое предупреждение. Авиасообщение практически полностью остановлено. В ближайшие часы прогнозируют усиление ветра выше 40 метров в секунду.

«Выйти на улицу невозможно. Телевизор не работает. Все сидят по домам. Сходить в магазин - это достаточно большая проблема», - рассказал житель города.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали погоду на февраль - она ожидается неоднородной. Синоптики отметили, что будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления.