Цена барреля нефти Brent превысила 65 долларов
Такое подорожание барреля на торгах в Лондоне произошло впервые с января 2020 года.
© Фото: pixabay.com
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, согласно данным с торговой биржи ICE в столице Великобритании, на 04.01 по московскому времени поднялась на 1,2%. Таким образом, за один баррель марки данного топлива с поставкой в апреле 2021 года давали 65,12 доллара, пишет ТАСС.
По данным «Коммерсанта», на 04.03 стоимость барреля достигла уже 65,38 доллара. Цена барреля на марку WTI растет еще быстрее - его стоимость достигла 62,14 доллара.
В последний раз стоимость барреля Brent превышала 65 долларов в январе 2020 года.