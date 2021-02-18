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Цена барреля нефти Brent превысила 65 долларов

Валентина Пескова
04:34 18.02.2021
Такое подорожание барреля на торгах в Лондоне произошло впервые с января 2020 года.
Цена барреля нефти Brent превысила 65 долларов
© Фото: pixabay.com
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, согласно данным с торговой биржи ICE в столице Великобритании, на 04.01 по московскому времени поднялась на 1,2%. Таким образом, за один баррель марки данного топлива с поставкой в апреле 2021 года давали 65,12 доллара, пишет ТАСС.

По данным «Коммерсанта», на 04.03 стоимость барреля достигла уже 65,38 доллара. Цена барреля на марку WTI растет еще быстрее - его стоимость достигла 62,14 доллара.

В последний раз стоимость барреля Brent превышала 65 долларов в январе 2020 года.

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