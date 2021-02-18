Цена барреля нефти Brent превысила 65 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, согласно данным с торговой биржи ICE в столице Великобритании, на 04.01 по московскому времени поднялась на 1,2%. Таким образом, за один баррель марки данного топлива с поставкой в апреле 2021 года давали 65,12 доллара, пишет ТАСС.

По данным «Коммерсанта», на 04.03 стоимость барреля достигла уже 65,38 доллара. Цена барреля на марку WTI растет еще быстрее - его стоимость достигла 62,14 доллара.

В последний раз стоимость барреля Brent превышала 65 долларов в январе 2020 года.