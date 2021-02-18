Названа опасность дешевых аналогов лекарств

Пытаясь сэкономить на лечении, россияне не всегда предпочитают покупать дорогие препараты, которые иногда выписывают врачи. В аптеках имеется очень много более дешевых аналогов, так называемых дженериков, однако они не всегда столь эффективны, как оригинал, объяснила провизор Ирина Булыгина.

Торговых наименований одного и того же препарата может быть более 50, при том, что каждый завод придумывает для одного и того же лекарства свое собственное название при одинаковом действующем веществе, содержащемся в нем.

«Однако сравнивать бренд с дженериком все же нельзя, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться. Их, как правило, каждый производитель разрабатывает сам», - цитирует специалиста «360».

Как пояснила провизор, когда в оборот выпускается дженерик, то устанавливается так называемая «биоэквивалентность» (степень подобия аналога к оригинальному патентованному средству) или проводятся усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени. То есть производители просто проверяют, что лекарство поступило в кровь, а затем вывелось из организма через какое-то время.

«После этого считается, что препарат действует. При этом никто не проводит терапевтическую эквивалентность оригинальному препарату», - говорит провизор.

Поэтому если у человека просто заболела голова, ему можно купить и дженерик, заключила Ирина Булыгина. А вот в случае с хроническими заболеваниями лечиться стоит все же оригинальными лекарствами, поскольку аналоги из-за содержащихся в них связующих веществ могут привести к побочным эффектам.