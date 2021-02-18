Геронтолог дал советы по продлению молодости

Выполняя несложные действия, эффективность которых была доказана учеными, можно самостоятельно продлить свою жизнь и отсрочить наступление старости. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik геронтолог, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

Прежде всего, сделать молодость длиннее может правильное питание, обязательно включающее в себя овощи с фруктами и низкокалорийные продукты. Вместе с этим важно не забывать об оптимальной физической нагрузке и чаще двигаться.

При этом следует исключить из своей жизни никотин и отказаться от распития алкоголя в больших дозах. Спиртное можно употреблять лишь в небольших дозах, в которых организм человека еще способен с ним справиться.

Ранее диетолог указал, что особо полезными для поддержания молодости продуктами являются цитрусовые, морская рыба и зеленый чай. Также эффективной в этом случае является петрушка.