Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Геронтолог дал советы по продлению молодости

Анна Берестовая
03:08 18.02.2021
Так, к примеру, важно не забывать об оптимальной физической нагрузке.
Геронтолог дал советы по продлению молодости
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Выполняя несложные действия, эффективность которых была доказана учеными, можно самостоятельно продлить свою жизнь и отсрочить наступление старости. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik геронтолог, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

Прежде всего, сделать молодость длиннее может правильное питание, обязательно включающее в себя овощи с фруктами и низкокалорийные продукты. Вместе с этим важно не забывать об оптимальной физической нагрузке и чаще двигаться.

При этом следует исключить из своей жизни никотин и отказаться от распития алкоголя в больших дозах. Спиртное можно употреблять лишь в небольших дозах, в которых организм человека еще способен с ним справиться.

Ранее диетолог указал, что особо полезными для поддержания молодости продуктами являются цитрусовые, морская рыба и зеленый чай. Также эффективной в этом случае является петрушка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:42 В стране и мире
Аналитики подсчитали, сколько банков в РФ могут лишиться лицензии в 2021 году
01:22 В стране и мире
Гейтс допустил необходимость введения третьей дозы вакцины от COVID-19
00:00 Вопросы истории
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
22:54 В стране и мире
Кадыров передал устное послание от Путина наследному принцу Абу-Даби
22:13 В стране и мире
В Черногорию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»
Популярное
Популярное
Кофе назвали причиной уменьшения мозга
Видео
Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
Ученые предупредили об опасности употребления соевого соуса
Видео
Врач назвала пять главных продуктов для здорового питания
Ученые раскрыли тайну смерти египетского фараона
СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.