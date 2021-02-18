Швейцария планирует смягчить меры по борьбе с COVID-19

Власти Швейцарии пришли к решению с 1 марта ослабить противоэпидемические меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Соответствующую информацию сообщает RT.

Вновь начнут работу магазины, библиотеки и музеи, а также спортивные и развлекательные объекты. Большая часть культурных и спортивных мероприятий станет вновь доступна для молодежи до 18 лет. Помимо этого граждане смогут собираться на улице группами до 15 человек.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято 24 февраля.

В конце января большая часть ограничительных мер, относящихся к учреждениям культуры, была отменена в Москве. Не обошлось и без некоторых изменений. Так, к примеру, в музеи стали пускать строго по сеансам без возможности опоздания.