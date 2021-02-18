Продавцы предупредили о возможном подорожании в РФ непродовольственных товаров из-за рубежа

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила Минпромторг, что цены на непродовольственные товары могут увеличиться. Как объясняют эксперты, это может произойти из-за резкого подорожания контейнерных перевозок импортной продукции с помощью морского и железнодорожного транспорта.

Уже в январе стоимость логистики выросла на величину до 600% по сравнению с октябрем 2020 года, указано в письме, с которым ознакомились «Известия». Как оценивают эксперты, больше всего в этой ситуации может подорожать бытовая техника и электроника - сразу на 20%.

АКОРТ уведомила Минпромторг РФ, что с ноября по январь 2021 года значительно повысилась стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии. Так, если поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая в начале октября 2020 года для контейнера весом 40 футов (линия ММС) стоили 2,7 тысячи долларов, то в конце декабря - 11,1 тысячу долларов, а с 16 по 31 января - уже 13,3 тысячи долларов. Таким образом, в январе 2021 года цена за транспортировку выросла почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем 2020 года.

Ассоциация попросила Минпромторг РФ учитывать эти данные при анализе динамики цен на товары у ритейлеров, однако, несмотря на то, что данный вопрос для сферы торговли - довольно чувствительный, в ведомстве не уточнили, когда стоит ожидать повышения цен на непродовольственные товары и в каком размере.