В стране и мире Путин примет участие в мероприятиях памяти Ельцина Алена Миронова Первому президенту России исполнилось бы 90 лет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Владимир Путин в понедельник, 1 февраля, примет участие в памятных мероприятиях, посвященных юбилею Бориса Ельцина. Первому президенту России исполнилось бы 90 лет. Памятные мероприятия, как ожидается, пройдут на Новодевичьем кладбище. Там запланировано возложение цветов. Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в Свердловской области. К середине 1980-х годов он уже был первым секретарем московского горкома партии, а после распада СССР 12 июня 1991 года был избран президентом Российской Федерации. Победил он и на следующих выборах в 1996 году. Однако 31 декабря 1999 года в историческом телеобращении Ельцин публично снял с себя президентские полномочия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика