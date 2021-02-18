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В Гидрометцентре раскрыли основную причину погодных аномалий в России и мире

Анна Берестовая
02:07 18.02.2021
По словам специалиста, объяснение приходу морозов найти несложно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что является причиной охвативших страну и некоторые территории мира погодных аномалий. По его мнению, физические условия конкретных синоптических событий «очень легко объяснить».

Так, по словам специалиста, несложно найти объяснение приходу морозов на европейской территории страны, Урале и Западной Сибири, где с четверга температура прогнозируется ниже нормы на 10-15 градусов. Он отметил, что в целом во второй половине февраля температура в стране будет очень низкой.

«В Москве мы прогнозируем, что в ночь на пятницу, на субботу температура будет достигать и -27, и -29 и даже тридцатиградусной отметки. Очень холодно», - указал синоптик.

Вильфанд добавил, что есть затоки очень холодных воздушных масс через Средиземное море. Также необычное похолодание отмечается в Южной Америке, в Мексике, где столбики термометра упали до нулевой отметки.

«На азиатской части нашей страны сформировался хорошо выраженный циклон, а на северо-западе Западной Европы - антициклон. Вот при таком дипольном распределении, когда циркуляция циклоническая происходит против часовой стрелки, а ациклоническая - по часовой стрелке, получается, что между этими двумя образованиями... закачивается очень холодный воздух... именно из приполярных регионов», - рассказал он.

Вильфанд также подметил, что для антициклона характерна малая облачность и высокое давление. Из-за высокого давления происходит выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облачного покрывала. Этот эффект приводит к тому, что воздух у земли становится еще холоднее. Похожие механизмы, по словам синоптика, действуют и в США, Канаде и Мексике.

Эксперт в заключение обозначил, что за последние 25 лет, по данным Росгидромета, на территории России количество экстремальных погодных событий увеличилось вдвое. Основной причиной таких изменений, как указал Вильфанд, является глобальное потепление.

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