В TikTok набирает популярность флешмоб с танцами под русские песни

В социальной сети TikTok появился новый тренд. Пользователи начали выкладывать видео со своими танцами под различные русские песни. Это началось с хита группы Boney M. о Григории Распутине.

Флэшмоб получил хэштег #rasputinchallenge. В настоящее время он насчитывает тысячи всевозможных роликов. В изначальной версии блогеры танцевали под первый куплет песни Boney M., исполненный на английском языке. Об этом пишет «360».

Позже пользователи TikTok начали обращаться и к другим, уже русским, композициям. Многие в Сети отметили, что такие тренды положительно влияют на общение разных культур и позволяют приблизиться к культуре России и узнать о ней больше.

Ранее сервис TikTok озвучил список из десяти наиболее популярных в 2020 году треков среди русскоязычной аудитории. На первом месте оказалась песня Rakhim - Fendi.