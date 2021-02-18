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Аналитики подсчитали, сколько банков в РФ могут лишиться лицензии в 2021 году

Валентина Пескова
02:42 18.02.2021
По мнению экспертов, «здоровье» банковского сектора продолжит укрепление, однако высоких темпов роста в ближайшее время не покажет.
Аналитики подсчитали, сколько банков в РФ могут лишиться лицензии в 2021 году
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В течение 2021 года рискуют потерять лицензию до 33 российских кредитных организаций. К такому выводу пришли специалисты агентства «Эксперт РА», указав, что сейчас значение «индекса здоровья» банков находится на уровне 91,0%.  

«Это означает, что до 33 кредитных организаций (9,0% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», - цитирует отчет ТАСС.

«Индекс здоровья» банковского сектора в России отражает ожидания агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев.

По мнению аналитиков, здоровье банковского сектора продолжит укрепление, но в ближайшее время не покажет высоких темпов роста. Возврату на докризисную траекторию развития препятствуют не только последствия пандемии, но и негативные тренды на отток средств населения со срочных вкладов, которые сформировались в 2020 году.

В четвертом квартале, отмечает агентство, индекс здоровья банковского сектора показал сдержанную положительную динамику благодаря предпринятым осенью и зимой мерам по сокращению числа неустойчивых кредитных организаций.

Всего в 2020 году по основаниям регулятора с рынка ушли 16 кредитных организаций (на 43% меньше, чем в 2019 году), еще девять лицензий было аннулировано по инициативе собственников банков, также еще 13 участников рынка прекратили деятельность самостоятельно в результате реорганизаций.

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