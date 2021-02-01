В Южной Корее кошек и собак будут тестировать на COVID-19

В Южной Корее кошек и собак будут проверять на коронавирус при наличии соответствующих симптомов, а также в случае контакта с заразившимися. К этому в республике пришли после того, как британские эксперты предупредили о вакцинации домашних животных.

«Не исключено, что вакцинация некоторых одомашненных видов животных может обуздать распространение инфекции», - передает Daily Star слова исследователей.

Если домашнее животное дает положительный результат на коронавирус, его владелец, согласно новым правилам, также должен самоизолироваться. Согласно данным ВОЗ, хотя болезнь в основном распространяется между людьми, имеются случаи передачи инфекции между людьми и животными.

Некоторые контактировавшие с зараженными COVID-19 животные, такие как норки, собаки, домашние кошки, львы и тигры, дали положительный результат на новую коронавирусную инфекцию.

В Южной Корее подтвердили, что в настоящий момент продолжают оценивать возможную передачу инфекции между людьми и животными, а также отметили, что этот вопрос по-прежнему будет оставаться под контролем.