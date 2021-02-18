Пользователи iPhone смогут отправлять эмодзи с вакциной от COVID-19

Для устройств на операционной системе iOS 14.5 будут предложены 217 новых вариантов эмодзи. В частности, пользователи смогут отправлять изображение вакцины и бородатой женщины.

Примечательно, что символизирующий препарат шприц стал модификацией существовавшей ранее пиктограммы, на которой тот же инструмент был нарисован с каплей крови вблизи иглы. Такое изменение, как пишет газета «Аргументы и Факты», позволило сделать эмодзи намного более универсальным.

Также было введено еще одно небольшое изменение. Изображения гаджетов и наушников на картинках стали намного сильнее напоминать продукцию компании Apple.

Ранее сообщалось, что снять блокировку iPhone с помощью Face ID теперь можно будет, оставаясь в медицинской маске. В настоящее время данная функция включена в бета-версии iOS 14.5.