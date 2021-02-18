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Порошенко стал владельцем телеканала «Прямой»

Кира Карон
22:49 18.02.2021
Телеканал принадлежал экс-депутату Верховной рады Владимиру Макеенко.
Порошенко стал владельцем телеканала «Прямой»
© Фото: Petro Poroshenko via Globallookpress.com
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Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что теперь ему принадлежит телеканал «Прямой». Он купил его у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко. Об этом он сообщил в эфире канала.

«Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность - и два часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем "Прямого канала" стала Prime Assets Capital, структура, которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу», - сказал Порошенко.

Порошенко также обратился к Зеленскому, и посоветовал «внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал"».

«Тщательно по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова», - заключил Порошенко.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание на территории Украины в начале февраля.

 Ранее Владимир Путин назвал введение правительством Украины санкций против трех телеканалов проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. По словам Путина, подобные инструменты используются для достижения геополитических целей.

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