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Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств

Алексей Курильченко
22:24 18.02.2021
Генеральские звания получили сотрудники Росгвардии, МЧС, МВД, ФСИН и СК.
Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Замглавы МВД Виталий Шулике получил звание генерал-полковника полиции. Восемь сотрудников ведомства получили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы. Среди сотрудников ФСИН двое стали генерал-майорами внутренней службы, а один - генерал-лейтенантом.

Звания генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС, а замминистра Алексей Серко получил звание генерал-лейтенанта. Звания генерал-лейтенанта и генерал-майора получили пять сотрудников Росгвардии, еще трое награждены званием генерал-майора полиции.

Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции выдано замруководителю Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову.

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