Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых ведомств. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Замглавы МВД Виталий Шулике получил звание генерал-полковника полиции. Восемь сотрудников ведомства получили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы. Среди сотрудников ФСИН двое стали генерал-майорами внутренней службы, а один - генерал-лейтенантом.
Звания генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС, а замминистра Алексей Серко получил звание генерал-лейтенанта. Звания генерал-лейтенанта и генерал-майора получили пять сотрудников Росгвардии, еще трое награждены званием генерал-майора полиции.
Также высшее специальное звание генерал-майора юстиции выдано замруководителю Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову.