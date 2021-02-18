В Сирии за сутки зафиксировано 12 обстрелов с позиций террористов

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировано 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 12 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 4 обстрела, в провинции Латакия - 4 обстрела, в провинции Алеппо - 2 обстрела, в провинции Хама – 2 обстрела», - сказал военачальник.

Сытник подчеркнул, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак.

«Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке», - заключил Сытник.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.