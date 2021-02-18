В Египте заявили о договоренности с РФ возобновить чартерные рейсы на курорты

Каир договорился с Москвой о возобновлении чартерного авиасообщения до курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта. По данным агентства, первые рейсы будут запущены в марте этого года.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство транспорта РФ не подтвердило информацию о возобновлении прямых рейсов до египетских курортов, которая стала появляться в СМИ. Сообщение было закрыто после теракта на борту пассажирского самолета А-321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.