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В Египте заявили о договоренности с РФ возобновить чартерные рейсы на курорты

Алексей Курильченко
21:55 18.02.2021
Предполагается, что первые рейсы будут запущены в марте.
В Египте заявили о договоренности с РФ возобновить чартерные рейсы на курорты
© Фото: pixabay.com
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Каир договорился с Москвой о возобновлении чартерного авиасообщения до курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта. По данным агентства, первые рейсы будут запущены в марте этого года.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство транспорта РФ не подтвердило информацию о возобновлении прямых рейсов до египетских курортов, которая стала появляться в СМИ. Сообщение было закрыто после теракта на борту пассажирского самолета А-321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

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