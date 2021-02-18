В стране и мире В мире число заболевших коронавирусом достигло 110 миллионов Кира Карон Всего вылечилось почти 62 миллиона человек. © Фото: Mark Thomas Parsons Media Globallookpress Читайте нас на: По данным университета Джонса Хопкинса в мире число выявленных случаев заражения COVID-19 пересекло отметку в 110 миллионов. Точная цифра на 18 февраля 21.33 (по московскому времени) составляет 110 083 623 случаев заражения COVID-19 в мире. Умерли от вируса 2 434 443, а число вылеченных пациентов составляет 62 001 294 человек. Ранее стало известно, что зa прошедшие сутки в России зaфиксировaли 13 447 новых случaев зaрaжения коронaвирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика