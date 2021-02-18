Более 8 тысяч квартир Петербурга остались без газа из-за аварии

После аварии на подстанции в Красносельском районе Санкт-Петербурга жители 77 домов остались без газа. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» администрации района.

«Сегодня в 14.30 в связи с отключением автоматики на газораспределительной подстанции на улице Пограничника Гарькавого без газа остались 77 домов (8221 квартира). Социальные объекты в зону отключения не попали», - говорится в сообщении.

По данным администрации, на месте аварии работают 29 бригад газовых служб города. На место ЧП выехали глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко, представители ПЭУ № 2 «ПетербургГаза» и районного ГУ МЧС.