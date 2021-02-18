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Попова: в России британский штамм COVID-19 почти не распространяется

Кира Карон
21:19 18.02.2021
На данный момент имеются «единичные находки».
Попова: в России британский штамм COVID-19 почти не распространяется
© Фото: pixabay.com
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что британский штамм COVID-19 практически не распространяется в России.

«У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки», - сказала Попова в эфире канала «Россия 1».

Попова также отметила эффективность российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» созданной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, против британского штамма.

«Люди, которые привиты "ЭпиВакКороной" и "Спутником", могут считать себя защищенными от нового штамма. То же самое и для переболевших, такое же исследование было проведено», - сообщила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора рассказала и о рисках распространения COVID-19  в России на сегодня. По ее словам, сдерживать распространение вируса удается, но риск заболеть еще велик, а «мы знаем еще и бессимптомные случаи».

«Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня», - сказала Попова.

В заключение Попова уточнила, это связано с тем, что «иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью».

Ранее в 426-й военный госпиталь Центрального военного округа в Самаре поступили более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат был доставлен в специально оборудованных контейнерах с соблюдением всех условий хранения.

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