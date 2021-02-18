Назначен новый глава Росгосцирка
В пресс-службе Минкультуры сообщили, что временно исполняющий обязанности руководителя Росгосцирка Сергей Беляков назначен генеральным директором компании.
«К защите допущены 12 кандидатов, отобранные ранее по итогам тестирования. В результате голосования членов Комиссии по проведению конкурса победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков», - сообщили в пресс-службе.
На участие в конкурсе всего было подано 15 заявок, одному кандидату было отказано из-за отсутствия оконченного высшего образования. По результатам тестирования во второй этап конкурса были допущены 12 кандидатов.
Ранее должность генерального директора Росгосцирка занимал Владимир Шемякин. Он принял решение уйти с должности по собственному желанию.
Уход Шемякина был связан с критикой в его адрес со стороны циркового сообщества.