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Назначен новый глава Росгосцирка

Кира Карон
20:06 18.02.2021
Ранее должность генерального директора Росгосцирка занимал Владимир Шемякин.
Назначен новый глава Росгосцирка
© Фото: © circus.ru
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В пресс-службе Минкультуры сообщили, что временно исполняющий обязанности руководителя Росгосцирка Сергей Беляков назначен генеральным директором компании.

«К защите допущены 12 кандидатов, отобранные ранее по итогам тестирования. В результате голосования членов Комиссии по проведению конкурса победителем стал врио генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков», - сообщили в пресс-службе.

На участие в конкурсе всего было подано 15 заявок, одному кандидату было отказано из-за отсутствия оконченного высшего образования. По результатам тестирования во второй этап конкурса были допущены 12 кандидатов.

Ранее должность генерального директора Росгосцирка занимал Владимир Шемякин. Он принял решение уйти с должности по собственному желанию.
Уход Шемякина был связан с критикой в его адрес со стороны циркового сообщества.

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