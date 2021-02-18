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СМИ: американские дипломаты хотят привиться вакциной «Спутник V»

Алексей Курильченко
20:51 18.02.2021
Дипломаты и послы США столкнулись с нехваткой американской вакцины от коронавируса.
СМИ: американские дипломаты хотят привиться вакциной «Спутник V»
© Фото: Farouk Batiche dpa Globallookpress
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Из-за недоступности американских вакцин дипломаты США, работающие за рубежом, намерены обратиться за препаратом в другие страны, в том числе и Россию. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Ограниченное число доступных доз (американской - прим. ред.) вакцины заставляет представителей Госдепартамента принимать сложные решения, заставляя краснеть дипломатов США, которые, по идее, должны представлять самую здоровую страну в мире», - говорится в публикации газеты.

По данным издания, уже несколько сотрудников госдепа обратились в Москву за дозами российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

При этом, официально Госдепартамент не рекомендует сотрудникам прививаться препаратом из России, ссылаясь на пока еще отсутствующее одобрение ВОЗ и регулятора США. Однако сотрудникам рекомендуется «самостоятельно принимать решения по вопросам собственного здоровья».

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