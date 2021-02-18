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Минтруд: ситуация на рынке труда в РФ устойчиво стабилизируется

Кира Карон
20:33 18.02.2021
В январе число безработных составило 4,3 миллиона человек.
Минтруд: ситуация на рынке труда в РФ устойчиво стабилизируется
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Заместитель министра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова сообщила, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется. В дальнейшем ожидается снижение уровня безработицы, передает РИА Новости.

«Значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости», - сказала Мухтиярова.

Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта. Также по данным Росстата, число безработных в январе составило 4,3 миллиона человек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 20 апреля 2021 года подготовку и внесение в Кабмин предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Мишустин отметил необходимость оперативного изучения ситуации - требуется полный сбор информации, чтобы знать реальный уровень зарплаты каждого сотрудника.

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