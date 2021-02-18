Минтранс не подтверждает возобновление прямых рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Министерство транспорта РФ не подтвердило информацию о возобновлении прямых рейсов в египетские курортные города Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом сообщил источник «Звезды» в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация о возможном возобновлении прямых рейсов с Египтом после пяти лет приостановки сообщения.

Египет закрыли для российских туристов пять лет назад, после теракта на борту пассажирского самолета А-321, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва погибли 224 человека.