Лавров обсудил с главой МИД Турции наращивание усилий по устранению террористов в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы. Выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в САР», - говорится в сообщении.

Ранее состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии, а также вопрос поставки в Турцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.