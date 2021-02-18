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Лавров обсудил с главой МИД Турции наращивание усилий по устранению террористов в Сирии

Алексей Курильченко
19:08 18.02.2021
Министры обозначили намерение окончательно устранить террористическую угрозу в провинции Идлиб.
Лавров обсудил с главой МИД Турции наращивание усилий по устранению террористов в Сирии
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы. Выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в САР», - говорится в сообщении.

Ранее состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии, а также вопрос поставки в Турцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

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