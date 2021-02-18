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Французские СМИ высказались о смерти Андрея Мягкова

Алексей Курильченко
19:56 18.02.2021
Фильм «Ирония судьбы» оказался популярен не только в России.
Французские СМИ высказались о смерти Андрея Мягкова
© Фото: Gennadii Sergeev Russian Look Globallookpress
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Французское издание Le Figaro посвятило статью актеру Андрею Мягкову, умершему сегодня на 83-м году жизни. Журналисты отметили самые значимые кинороли артиста.

«Андрей Мягков для россиян - герой романтической комедии "Ирония судьбы": сатире о единообразии градостроительства в Советском Союзе», - говорится в статье.

О смерти Мягкова также высказался телеканал BFM, назвав актера «новогодней иконой».

«Ключевая роль для него - мелодрама "Служебный роман", в которой рассказывается история сотрудника института, который пытается соблазнить свою суровую начальницу, чтобы получить новую работу», - говорится на сайте телеканала.

Андрея Мягкова не стало 18 февраля. Свои соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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