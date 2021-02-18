Французские СМИ высказались о смерти Андрея Мягкова
Французское издание Le Figaro посвятило статью актеру Андрею Мягкову, умершему сегодня на 83-м году жизни. Журналисты отметили самые значимые кинороли артиста.
«Андрей Мягков для россиян - герой романтической комедии "Ирония судьбы": сатире о единообразии градостроительства в Советском Союзе», - говорится в статье.
О смерти Мягкова также высказался телеканал BFM, назвав актера «новогодней иконой».
«Ключевая роль для него - мелодрама "Служебный роман", в которой рассказывается история сотрудника института, который пытается соблазнить свою суровую начальницу, чтобы получить новую работу», - говорится на сайте телеканала.
Андрея Мягкова не стало 18 февраля. Свои соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.