В стране и мире Французские СМИ высказались о смерти Андрея Мягкова Алексей Курильченко Фильм «Ирония судьбы» оказался популярен не только в России. © Фото: Gennadii Sergeev Russian Look Globallookpress Читайте нас на: Французское издание Le Figaro посвятило статью актеру Андрею Мягкову, умершему сегодня на 83-м году жизни. Журналисты отметили самые значимые кинороли артиста. «Андрей Мягков для россиян - герой романтической комедии "Ирония судьбы": сатире о единообразии градостроительства в Советском Союзе», - говорится в статье. О смерти Мягкова также высказался телеканал BFM, назвав актера «новогодней иконой». «Ключевая роль для него - мелодрама "Служебный роман", в которой рассказывается история сотрудника института, который пытается соблазнить свою суровую начальницу, чтобы получить новую работу», - говорится на сайте телеканала. Андрея Мягкова не стало 18 февраля. Свои соболезнования родным и близким актера выразил президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика