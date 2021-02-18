Новой главой оргкомитета Летних Олимпийских игр в Токио стала Сэйко Хасимото

В Токио новой главой оргкомитета Летних Олимпийских игр стала Сэйко Хасимото. Об этом сообщается на информационном портале TIME.

Сэйко Хасимото уже заявила, что намерена довести долю женщин в оргкомитете до 40%. Именно тема увеличения женщин в спортивных комитетах стоила поста предшественнику Хасимото - Есиро Мори. Он заявил, что они слишком много говорят и это затягивает заседания. Мори осудили политики, спонсоры Олимпиады, от работы отказались порядка 500 волонтеров. Из-за обвинений в сексизме чиновник был вынужден подать в отставку. И вот на смену ему пришла женщина.

Хасимото в прошлом - японская конькобежка и велогонщица. Участница четырех зимних Олимпийских игр в конькобежном спорте и трех летних Олимпийских игр в велоспорте. Одна из 13 женщин в мире, кто участвовал в семи и более Олимпиадах.

Ранее Международный олимпийский комитет официально направил приглашение Олимпийскому комитету России на участие в зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.