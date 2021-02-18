Лавров обсудил со спецпосланником Генсекретаря ООН способы помочь Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. О сходе встречи сообщается на сайте российского МИД.

«Собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов сирийской проблематики, включая ситуацию "на земле" в САР, задачи оказания всесторонней гуманитарной помощи и выправления социально-экономического положения», - говорится в сообщении.

Собеседники уделили особое внимание работе Конституционного комитета, заседание которого состоялось в конце января в Женеве. Были подведены итоги сочинской Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

Также Лавров выразил поддержку призыву Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о смягчении из-за пандемии коронавируса односторонних санкций против Сирии, введенных в обход СБ ООН.