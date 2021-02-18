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Путин назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для театра и кино

Алексей Курильченко
19:03 18.02.2021
Президент России выразил соболезнования супруге актера.
Путин назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для театра и кино
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpres
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Телеграмма, направленная супруге актера Анастасии Вознесенской, была опубликована на сайте Кремля.

«Кончина Андрея Васильевича Мягкова - большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», - говорится в телеграмме.

Свои соболезнования также выразил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил, что спектакли и фильмы, в которых был задействован Мягков, войдут в золотой фонд отечественной культуры. Шойгу передал слова сочувствия и поддержки вдове актера Анастасии Вознесенской, его родственникам и друзьям.

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