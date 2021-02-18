В стране и мире Путин назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой для театра и кино Алексей Курильченко Президент России выразил соболезнования супруге актера. © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpres Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Телеграмма, направленная супруге актера Анастасии Вознесенской, была опубликована на сайте Кремля. «Кончина Андрея Васильевича Мягкова - большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», - говорится в телеграмме. Свои соболезнования также выразил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил, что спектакли и фильмы, в которых был задействован Мягков, войдут в золотой фонд отечественной культуры. Шойгу передал слова сочувствия и поддержки вдове актера Анастасии Вознесенской, его родственникам и друзьям. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика