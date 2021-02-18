Меркель забыла надеть маску после выступления Бундестаге
Меркель обращалась к парламенту Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Канцлер Германии Ангела Меркель забыла надеть маску после выступления в Бундестаге. По правилам безопасности, ношение маски является обязательным условием в общественных местах Германии.
Забавный момент запечатлели на видео, после выступления видео появилось в социальных Сетях. На кадрах видно, как Меркель после заверешения выступления села на своем место и увидела, что маски нет.
Канцлер Германии тут же бросилась назад, чтобы забрать средство зашиты.