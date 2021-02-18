Жители Прикамья сняли на видео операцию по поимке рыси, которая пришла из леса в город

Возле Добрянской центральной районной больницы местные жители поймали рысь. Об этом сообщили представители медучреждения.

«Рысь вышла в город в ночное время. При помощи специального ружья дикому животному ввели снотворное, что позволило без проблем его поймать», - говорится в сообщении.

Момент отлова рыси попал на видео. После того как рысь уснула, ее накрыли одеялом и положили в кузов специально оборудованной машины. Засыпанное снегом животное выглядело исхудавшим и уставшим.

Дикое животное направили в местную ветлечебницу. По словам ветеринаров, рысь истощена. Медики приступили к лечению животного: поставили ему капельницу и планируют взять анализы. Как только рысь поправится, ее отпустят обратно в лес.