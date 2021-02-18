Роструд напомнил россиянам о коротком рабочем дне

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец напомнил россиянам о том, что суббота, 20 февраля, является сокращенным рабочим днем. В этом году День защитника Отечества - 23 февраля - выпадает на вторник. Выходной день был перенесен с субботы на понедельник.

«Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», - цитирует слова Шкловца «Интерфакс».

Следующая рабочая неделя будет короткой - всего три дня. Всего в 2021 году россиян ждет семь коротких рабочих недель.

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала о способах справиться с утомлением в шестидневную рабочую неделю. По ее словам, усталость может вызывать не только дополнительный день, но и погода в ряде регионов страны.