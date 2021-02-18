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Роструд напомнил россиянам о коротком рабочем дне

Алексей Курильченко
18:41 18.02.2021
На этой неделе суббота является сокращенным рабочим днем.
Роструд напомнил россиянам о коротком рабочем дне
© Фото: Gary Burchill, moodboard, Globallookpress
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Заместитель главы Роструда Иван Шкловец напомнил россиянам о том, что суббота, 20 февраля, является сокращенным рабочим днем. В этом году День защитника Отечества - 23 февраля - выпадает на вторник. Выходной день был перенесен с субботы на понедельник.

«Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час», - цитирует слова Шкловца «Интерфакс».

Следующая рабочая неделя будет короткой - всего три дня. Всего в 2021 году россиян ждет семь коротких рабочих недель.

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала о способах справиться с утомлением в шестидневную рабочую неделю. По ее словам, усталость может вызывать не только дополнительный день, но и погода в ряде регионов страны.

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