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Мэр Тольятти Анташев подал в отставку

Алексей Курильченко
18:31 18.02.2021
Решение об уходе было принято после критики со стороны жителей города.
Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
© Фото: Администрация Тольятти
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Мэр города Тольятти Сергей Анташев подал в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства Самарской области. По словам пресс-службы региона, работа Анташева подвергалась критике со стороны жителей города и представителей региональных властей.

«Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот», - говорится в сообщении на сайте.

Руководство области отметило, что не все могут выдержать ритм работы, который требуется от представителей власти. Темп требует «включенности в процесс преобразований, энергии, умения выстраивать эффективный прямой диалог с людьми и необходимости трудиться в режиме 24/7». Также в правительстве отметили, что за последние два месяца сменились главы трех муниципальных районов губернии - Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского.

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