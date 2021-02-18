В стране и мире МИД РФ назвал действия США в Черном море угрозой миру Кира Карон Как сообщили в МИД РФ, учения имеют антироссийскую направленность. © Фото: U.S. Navy, Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Черном море вблизи российских границ маневры американского флота угрожают миру и стабильности. «Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», - отметила Захарова. Ранее на закрытой встрече глав оборонных ведомств НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг торжественно объявил о новой стратегии. Среди прочего были объявлены и главные противники НАТО - всего более десяти источников опасности. И Россия находится на первом месте. Менее опасным считается Китай. И только потом - терроризм и опасность новой мировой пандемии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика