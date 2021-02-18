В Сочи из-за непогоды более 10,5 тысячи человек остались без света

В Сочи более 10,5 тысячи человек остались без электричества из-за сильного снегопада. Вторые сутки в городе идет снег, из-за непогоды произошли обрывы проводов электрических сетей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил коммунальным службам держать ситуацию на контроле.

«Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного. Сейчас главное - не снижать темпы ремонтно-восстановительных работ, чтобы все завершить к вечеру. Поручил держать ситуацию на контроле ежечасно», - написал он в Telegram.

Общественный транспорт не может подняться к горным селам и даже к микрорайонам на возвышенности. Пальмы замело снегом и даже пляж у берега моря замело до полуметра.

Ранее из-за сильного снегопада в Сочи произошло четыре схода лавин на трассах нескольких горнолыжных комплексов.