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В Сочи из-за непогоды более 10,5 тысячи человек остались без света

Кира Карон
Ирина Сафонова
17:45 18.02.2021
В городе под тяжестью снега рвутся линии электропередачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Сочи более 10,5 тысячи человек остались без электричества из-за сильного снегопада. Вторые сутки в городе идет снег, из-за непогоды произошли обрывы проводов электрических сетей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил коммунальным службам держать ситуацию на контроле.

«Вижу, что коммунальные службы делают максимум возможного. Сейчас главное - не снижать темпы ремонтно-восстановительных работ, чтобы все завершить к вечеру. Поручил держать ситуацию на контроле ежечасно», - написал он в Telegram.

Общественный транспорт не может подняться к горным селам и даже к микрорайонам на возвышенности. Пальмы замело снегом и даже пляж у берега моря замело до полуметра.

Ранее из-за сильного снегопада в Сочи произошло четыре схода лавин на трассах нескольких горнолыжных комплексов.

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