Гигантские мыши заживо съедают буревестников на британском острове

Популяция буревестников, обитающих на острове Гоф, который расположен в южной части Атлантического океана в составе архипелага Тристан-да-Кунья, находится под угрозой исчезновения из-за домовых мышей.

Грызуны, которых на архипелаг завезли британские моряки в XIX веке, адаптировались к ограниченным ресурсам островов и начали питаться яйцами и птенцами морских птиц. Особенности питания со временем сказались на размерах грызунов, они стали в два раза больше обычных мышей. Об этом говорится в публикации в журнале Animal Conservation.

Из-за пищевых пристрастий животных к 2057 году на острове исчезнет популяция Прионов Макгилливрея – вида птиц семейства буревестниковых. По данным Королевского общества защиты птиц, из кладок 2020 года выжил только один птенец. Более того, с 2014 года из 370 кладок в живых остался только 21 птенец, остальные были съедены мышами. Те нападают даже на взрослых особей, вынуждая их бросить свои гнезда.

Общество защиты птиц призывает радикально решить проблему с расплодившимися грызунами, истребив всех мышей острова. В пресс-службе организации подчеркивают, что в этом случае популяция прионов со временем восстановится.

Остров Гоф входит в состав заморской территории Великобритании Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, считаясь одной из самых важных колоний морских птиц в мире, там обитает более 10 миллионов птиц.