Россия высылает из Москвы дипломата Эстонии

Министерство иностранных дел России вышлет из страны дипломата Эстонии в ответ на объявление Таллином сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

«Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», - сказала она.

По словам Захаровой, российский дипломат в Эстонии занимался вопросами культуры и образования. Представитель МИД подчеркнула, что в этих сферах «еще сохраняется сотрудничество между нашими странами».