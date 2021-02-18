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«Образец высокого искусства»: Басилашвили рассказал о профессионализме Мягкова

Алексей Курильченко
17:16 18.02.2021
По словам народного артиста СССР, Россия потеряла великого актера, доброго, умного и порядочного человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
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Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал «Звезде» смерть Андрея Мягкова. По его словам, актер отличался не только профессионализмом, но и добротой к окружающим.

«К нашему горю мы потеряли великого артиста. Его роли стали образцом высокого драматического искусства. Но самое главное, что мы потеряли доброго, умного и порядочного человека, о чем я безумно сожалею и горюю. Хоть мы и нечасто виделись, но каждый раз при встрече мы испытывали взаимные теплые чувства» - рассказал «Звезде» артист.

Ранее актер Дмитрий Харатьян рассказал, что с уходом Мягкова, каждый россиянин словно потерял родного человека. Роли, которые исполнил Мягков, стали частью российской культуры.

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