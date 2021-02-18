«Образец высокого искусства»: Басилашвили рассказал о профессионализме Мягкова

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал «Звезде» смерть Андрея Мягкова. По его словам, актер отличался не только профессионализмом, но и добротой к окружающим.

«К нашему горю мы потеряли великого артиста. Его роли стали образцом высокого драматического искусства. Но самое главное, что мы потеряли доброго, умного и порядочного человека, о чем я безумно сожалею и горюю. Хоть мы и нечасто виделись, но каждый раз при встрече мы испытывали взаимные теплые чувства» - рассказал «Звезде» артист.

Ранее актер Дмитрий Харатьян рассказал, что с уходом Мягкова, каждый россиянин словно потерял родного человека. Роли, которые исполнил Мягков, стали частью российской культуры.