Жители Благовещенска высмеяли установленную в городе статую влюбленных

В Благовещенске в парке Дружбы установили бронзовую статую в виде влюбленной пары ко Дню святого Валентина. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей. В социальных сетях пользователи разделились на два лагеря. Одни не оценили новый арт-объект и высмеяли скульптуру, указав при это недостатки.

«Кошмар... Одним словом...», - написал один из пользователей в комментариях к фотографии, размещенной на официальной странице парка в Instagram.



«Уберите не позорьтесь, лучше пускай пельмень по пруду плавает», - добавил другой подписчик.

А кто-то наоборот поддержал новый объект, назвав его «нестандартным решением».

«Нестандартное решение скульптур, и мне это нравится! Искусство - оно разное, и насильно никого не заставишь принять, да и не нужно! Всегда находятся люди, которым что-то не нравится, это закономерно. Мы ведь все разные, не похожие и вкусы у нас такие же. Спасибо авторам», - высказалась местная жительница.

«А я сегодня специально прогулялась по аллее вечером. Вы знаете, а мне понравилась композиция. В ней не примитивно наружный смысл, а спрятано внутреннее состояние влюбленности», - поделилась местная жительница.

Директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова, в чьем ведении находится парк, встала на защиту скульптуры и прокомментировала новый объект.

«Оригинальность пары влюбленных в парке Дружбы не оставила равнодушными наших посетителей. Мы специально сделали их такими — худенькими, воздушными, легкими, словно летящими», - цитирует «Амурская правда» слова Багровой.

Некоторые пользователи нашли сходство скульптуры с нашумевшим памятником Аленки из Нововоронежа. Статую, которая вызвала бурю негодования не только среди жителей города, но и всей страны, недавно Российский аукционный дом продал за 2,6 миллиона рублей.