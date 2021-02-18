В стране и мире Утвержден новый СанПин по профилактике инфекционных заболеваний Кира Карон Санитарные правила вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2027 года. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить санитарные правила и нормы. "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», - говорится в документе. Сообщается, что новые правила касаются профилактики различных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, столбняка, брюшного тифа и паратифов. Ранее Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общепиту до 2027 года. Новые требования разработаны с учетом особенностей питания и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общепита. Кроме того, правила СанПиН учитывают специфику реализации в социальных и специализированных учреждениях и направлены на снижение риска для здоровья. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика