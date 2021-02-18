Утвержден новый СанПин по профилактике инфекционных заболеваний
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Утвердить санитарные правила и нормы. "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», - говорится в документе.
Сообщается, что новые правила касаются профилактики различных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, столбняка, брюшного тифа и паратифов.
Ранее Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общепиту до 2027 года.
Новые требования разработаны с учетом особенностей питания и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общепита.
Кроме того, правила СанПиН учитывают специфику реализации в социальных и специализированных учреждениях и направлены на снижение риска для здоровья.