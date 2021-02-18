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Утвержден новый СанПин по профилактике инфекционных заболеваний

Кира Карон
16:07 18.02.2021
Санитарные правила вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 1 сентября 2027 года.
Утвержден новый СанПин по профилактике инфекционных заболеваний
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова  утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний до 1 сентября 2027 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.


«Утвердить санитарные правила и нормы. "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», - говорится в документе.

Сообщается, что новые правила касаются профилактики различных инфекционных заболеваний, в том числе сибирской язвы, столбняка, брюшного тифа и паратифов.

Ранее Роспотребнадзор утвердил СанПиН по общепиту до 2027 года.

Новые требования разработаны с учетом особенностей питания и современных видов упаковки и сырья, используемых предприятиями общепита.

Кроме того, правила СанПиН учитывают специфику реализации в социальных и специализированных учреждениях и направлены на снижение риска для здоровья.

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